Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin, A takımı belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partisinde Devlet Bahçelinin A takımı belli oldu. Başkanlık divanının oluşturduğu 15 kişilik liste şu şekilde oluştu.

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Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin, A takımı belli oldu!

Buna göre, 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle;

Teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi işler, parlamento ve yürütme ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya, iletişim ve dijital mecralardan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir, Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma - strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yöter, Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, kadın ve sosyal hizmet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Zuhal Topçu, Genel sekreter İsmet Büyükataman, Genel sekreter yardımcısı Vahit Kayrıcı, genel sekreter yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu

Ayrıntılar gelecek...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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