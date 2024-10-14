  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Memur-Sen görüşmelerinde sonuç çıktı: Kamuda servis hizmeti devam edecek mi?

Son dakika! Memur-Sen görüşmelerinde sonuç çıktı: Kamuda servis hizmeti devam edecek mi?

Memur-Sen görüşmelerinde sonuç çıktı: Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? İşte o detaylar...

Son dakika! Memur-Sen görüşmelerinde sonuç çıktı: Kamuda servis hizmeti devam edecek mi?
Yayınlanma:

Memur-Sen görüşmelerinde sonuç çıktı: Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? İşte o detaylar...

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.
Memur-Sen, iki bakanlıkla yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini, memura servis hizmeti devam edeceğini bildirdi.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

Yalçın X hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

Saçlarınız bu yüzden beyazlıyor! Erken yaşta saç beyazlamasının tek bir nedeni varmışSaçlarınız bu yüzden beyazlıyor! Erken yaşta saç beyazlamasının tek bir nedeni varmış

İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte o neden...İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte o neden...

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatlarıBugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Kaynak:Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kabine toplantısı ne zaman? Kadın cinayeti, asgari ücret, emekli zammı görüşülecek
Kabine toplantısı ne zaman? Kadın cinayeti, asgari ücret, emekli zammı görüşülecek
Dizi dizi ahlaksızlık! Aile ve toplum yapısı reytinge kurban ediliyor: 14 Ekim 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Dizi dizi ahlaksızlık! Aile ve toplum yapısı reytinge kurban ediliyor: 14 Ekim 2024 Pazartesi gazete manşetleri
2024 doğalgaz yardımı! Kömür yardımı alan doğalgaz yardımı alabilir mi?
2024 doğalgaz yardımı! Kömür yardımı alan doğalgaz yardımı alabilir mi?
Adana'da deprem! Gece korkutan deprem
Adana'da deprem! Gece korkutan deprem
Bu kez Suriyelilere ceza var! 200 bin Suriyeli için son tarih 1 Kasım
Bu kez Suriyelilere ceza var! 200 bin Suriyeli için son tarih 1 Kasım
Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı
Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı
Sur katliamında son dakika gelişmesi! Katil Semih Çelik'in bilgisayarı çözüldü! İkbal ve Ayşenur Florya’daki ayine mi katıldı?
Sur katliamında son dakika gelişmesi! Katil Semih Çelik'in bilgisayarı çözüldü! İkbal ve Ayşenur Florya’daki ayine mi katıldı?