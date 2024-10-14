İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte o neden...

Ülkenin en önemli haber sitelerinden Visir, 'Don belirsizliğe neden oluyor ve Türklerle maç ertelenebilir' başlıklı bir haber yayınladı. İzlanda'da doların etkisini göstermeye başladığı ve saha üzerinde kötü bir etkiye sahip olabileceği için milli maçın ertelenmesi bekleniyor.

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Laugardalsvöllur Stadı'nın ısıtmalı bir zemini olmadığı için maç sırasında kullanılamaz hale gelebileceği belirtildi. Dün UEFA yetkilisinin bir toplantıya katıldığı ve İzlanda Futbol Federasyonu yöneticileri ve saha personelinin de katıldığı bir toplantıda erteleme konusunda bir karar alınmadığı bildirildi.



Bunun yerine bugün saha yeniden inceleneceği ve UEFA nihai kararı verecek. Maçın ertelenmesi durumunda, maçın salı akşamına kadar ertelenmesi mümkündür.