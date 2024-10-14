Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları geçen haftanın başında düşüşe geçmiş haftanın son günü piyasaların kapandığı Cuma güne ise yukarı doğru yükselişle kapanmıştı. Peki altın fiyatları haftanın ilk günü pazartesi günü güne nasıl başladı, altın fiyatları düşer mi çıkar mı? İşte 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.