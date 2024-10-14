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Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

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Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları geçen haftanın başında düşüşe geçmiş haftanın son günü piyasaların kapandığı Cuma güne ise yukarı doğru yükselişle kapanmıştı. Peki altın fiyatları haftanın ilk günü pazartesi günü güne nasıl başladı, altın fiyatları düşer mi çıkar mı? İşte 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.
Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 1 112

Haftalık Altın Raporu

Emtia Piyasası Çin Maliye Bakanlığından Teşvik Detayını Bekliyor

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından swap piyasalarında 50 baz puanlık indirim beklentisinin ortadan kalkmasıyla resesyon endişelerinin hafiflediği gözlemlendi. Bununla birlikte, Fed’in faiz indirimi sürecinin yavaşlayacağı beklentisi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle altın fiyatlarında satış baskısı oluştu.

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 2 212

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.934,27

SATIŞ(TL) 2.934,71

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.928,22 0,22 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 3 312

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.971,00

SATIŞ(TL) 5.020,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.971,00 0,99 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 4 412

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.914,00

SATIŞ(TL) 10.037,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.937,00 1,01 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 5 512

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.529,82

SATIŞ(TL) 19.918,85

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.720,52 1,01 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 6 612

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.837,00

SATIŞ(TL) 20.011,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 1,05 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 7 712

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.649,80

SATIŞ(TL) 2.496,02

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.474,44 0,87 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 8 812

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.783,01

SATIŞ(TL) 2.802,32

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.773,79 1,03 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 9 912

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.664,75

SATIŞ(USD) 2.665,13

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.657,27 0,30 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 10 1012

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 88.700,00

SATIŞ(USD) 88.750,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.100,00 0,74 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.869,47

SATIŞ(TL) 20.042,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 1,21 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 12 1212

KAYNAK. BİGPARA

NOT: Tüm veriler saat 09:47'de güncellenmiştir

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