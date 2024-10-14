Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşüyor mu çıkıyor mu? 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatları geçen haftanın başında düşüşe geçmiş haftanın son günü piyasaların kapandığı Cuma güne ise yukarı doğru yükselişle kapanmıştı. Peki altın fiyatları haftanın ilk günü pazartesi günü güne nasıl başladı, altın fiyatları düşer mi çıkar mı? İşte 14 Ekim 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

1 12 Haftalık Altın Raporu Emtia Piyasası Çin Maliye Bakanlığından Teşvik Detayını Bekliyor Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından swap piyasalarında 50 baz puanlık indirim beklentisinin ortadan kalkmasıyla resesyon endişelerinin hafiflediği gözlemlendi. Bununla birlikte, Fed’in faiz indirimi sürecinin yavaşlayacağı beklentisi ve dolar endeksinin güçlenmesiyle altın fiyatlarında satış baskısı oluştu. 2 12 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.934,27 SATIŞ(TL) 2.934,71 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.928,22 0,22 % 3 12 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.971,00 SATIŞ(TL) 5.020,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.971,00 0,99 % 4 12 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.914,00 SATIŞ(TL) 10.037,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.937,00 1,01 % 5 12 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.529,82 SATIŞ(TL) 19.918,85 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.720,52 1,01 % 6 12 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.837,00 SATIŞ(TL) 20.011,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 1,05 % 7 12 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.649,80 SATIŞ(TL) 2.496,02 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.474,44 0,87 % 8 12 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.783,01 SATIŞ(TL) 2.802,32 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.773,79 1,03 % 9 12 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.664,75 SATIŞ(USD) 2.665,13 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.657,27 0,30 % 10 12 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 88.700,00 SATIŞ(USD) 88.750,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.100,00 0,74 % 11 12 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.869,47 SATIŞ(TL) 20.042,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 1,21 % 12 12 KAYNAK. BİGPARA NOT: Tüm veriler saat 09:47'de güncellenmiştir



