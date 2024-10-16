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Son dakika! Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika! Malatya beşik gibi sallandı: Merkez üssü Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi! Vatandaşların sokaklara döküldüğü deprem çevre illerden de hissedildi...

Son dakika! Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi!
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Son dakika! Malatya beşik gibi sallandı: Merkez üssü Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika! Malatya'nın merkez üssü Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Vatandaşların sokaklara döküldüğü deprem çevre illerden de hissedildi...

Son dakika! Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi!

MALATYA'NIN KALE İLÇESİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,9 olarak duyuruldu. Deprem yerin 10,7 km derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika! Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi!

Malatya'da yayın hayatını sürdüren Er Tv canlı yayınında, deprem anları saniye saniye kaydedildi. Korkutan depremde bölgede 4 binanın hasar gördüğü tespit edildi.

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Son dakika! Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi!Son dakika! Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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