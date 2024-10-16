Yataktayken telefonla oynamayın! En tehlikeli bakteri orada ürüyor

Telefonlar Mikrop Yuvası



Televizyon kumandası gibi mikrop açısından yoğun yerlerden bile daha fazla bakteri akıllı telefonlarda ve akıllı saatlerde bulundu. Hamam böceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa bakterisi telefonlarda bulundu. Bilim adamları, her sekiz hamamböceğinden birinin bu bakteriyi taşıyabileceğini belirterek, yataklarda sıcak ve nemli ortamların bakterilerin hızla yayılmasına neden olduğunu vurguladılar.



İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Uzmanlar, yatakta telefon kullanan kişilerin göz enfeksiyonları, ciltte döküntüler, irin dolu sivilceler, ishal ve baş ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabileceğini söylüyor. Ortalama bir kişinin günde yaklaşık 2 bin 617 kez telefonuna dokunduğu hatırlatılarak, yatakta telefon kullanmanın sağlık için önemli riskler taşıdığı uyarısında bulunuluyor.