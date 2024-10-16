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Yataktayken telefonla oynamayın! En tehlikeli bakteri orada ürüyor

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Yataktayken telefonla oynamayın! En tehlikeli bakteri orada ürüyor
Yeni bir araştırma, hamam böceği dışkısında bulunan zararlı bakterilerin telefon ekranlarında bulunduğunu buldu.
Yataktayken telefonla oynamayın! En tehlikeli bakteri orada ürüyor 1 13

Bilim adamları, yatakta telefon kullanmanın Pseudomonas aeruginosa bakterisinin hızla yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Bu bakteri zatürre ve idrar yolu enfeksiyonu gibi ciddi hastalıklara neden olabilir.

Yataktayken telefonla oynamayın! En tehlikeli bakteri orada ürüyor 2 23

Yatakta Telefon Kullanmak Zararlı

MattressNextDay tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hamam böceği dışkısı cep telefonlarında bulunan ve insan sağlığına zararlı bakteriler içerir. Bilim adamları, bu bakteriye maruz kalan kişilerde ciltte döküntü ve zatürre gibi hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. Özellikle sıcak ve nemli yatak ortamlarının bakterilerin büyüyüp yayılması için uygun bir ortam sağladığına dikkat çekildi.

Yataktayken telefonla oynamayın! En tehlikeli bakteri orada ürüyor 3 33

Telefonlar Mikrop Yuvası

Televizyon kumandası gibi mikrop açısından yoğun yerlerden bile daha fazla bakteri akıllı telefonlarda ve akıllı saatlerde bulundu. Hamam böceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa bakterisi telefonlarda bulundu. Bilim adamları, her sekiz hamamböceğinden birinin bu bakteriyi taşıyabileceğini belirterek, yataklarda sıcak ve nemli ortamların bakterilerin hızla yayılmasına neden olduğunu vurguladılar.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR
Uzmanlar, yatakta telefon kullanan kişilerin göz enfeksiyonları, ciltte döküntüler, irin dolu sivilceler, ishal ve baş ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabileceğini söylüyor. Ortalama bir kişinin günde yaklaşık 2 bin 617 kez telefonuna dokunduğu hatırlatılarak, yatakta telefon kullanmanın sağlık için önemli riskler taşıdığı uyarısında bulunuluyor.

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