Son dakika! İsrail savaş kabinesi ateşkesi onayladı! Ayrıntılar birazdan haberimizde...

Son dakika! İsrail savaş kabinesi ateşkesi onayladı! Savaş kabinesi sorası Bakanlar Kurulu 16.30'da toplanacak...

Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele almak üzere toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkesi onaylayarak hükümete de "ateşkesi onaylama" tavsiyesinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi (Güvenlik Kabinesi), hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti." denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin de ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda sürecin planlandığı gibi yürütüleceği ve esirlerin 19 Ocak'ta serbest bırakılmaya başlanacağını açıkladı.

Dün, İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın daha fazla taviz koparmak için son dakika kriz çıkardığını iddia ederek, sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını açıklamıştı. Hamas ise, anlaşmaya bağlı olduklarını belirtmişti.

İsrail'le Hamas arasında geçtiğimiz günlerde başkent Doha'da Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılmıştı.

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