İsrail hükümeti ateş kes mi? Soykırıma devam mı? diyecek: Ateşkese itiraz eden aşırı sağcıları memnun edecek hamle!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de Hamas ile müzakere edilen anlaşmanın Güvenlik Kabinesinde onaylanmasından önce, ateşkese karşı çıkan aşırı sağcıları memnun edecek bir hamle yaparak, "idari tutuklu" olarak hapishanede tutulan Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Batı Şeria'da "idari gözaltında tutulan" İsraillilerin serbest bırakılması kararı aldı.

Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını göz önünde bulundurarak işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması şüphesiyle "idari gözaltında tutulan" İsraillilerin serbest bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini "güçlendirmeye ve teşvik etmeye yönelik açık bir mesaj vermek" istediğini ifade etti.

Şin-Bet: Karar, bizimle istişare edilmeden alındı

Öte yandan Batı Şeria'daki toprakları gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere şiddetini takip eden İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Katz'ın "güvenlik açısından sonuçlar doğuracak idari tutuklu İsraillilerin serbest bırakılması kararını Şin-Bet’e danışmadan aldığını" duyurdu.

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İsrail Savunma Bakanı Katz, kasım ayında yaptığı açıklamada, sık sık Batı Şeria'nın belde ve köylerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen İsraillilerin, yargılama olmadan gözaltına alınması veya alıkonulmasını durduracaklarını söylemişti.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, belde ve köylere saldırıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gasbı ve buraya İsraillilerin yerleştirilmesi yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırp işgal altında yaşayan Filistinlilerin canları, evleri ve mülklerini hedef alıyor ve Filistinlilerin işgal altındaki yaşamını daha da zor hale getiriyor.

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