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Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılarak, 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılarak, 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te

Burada konuşan Erdoğan, Şahinbey'e kazandırılan Millet Kütüphanesi'nin, Türkiye'de bu tür kütüphanelerin ve sanat merkezlerinin ancak AK Parti tarafından yapılabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Ankara'daki Millet Kütüphanesi için birilerinin "yapamaz, edemez" dediğini anımsatan Erdoğan, "Yaptık ve şu anda dünyanın değişik yerlerinden gelen bütün devlet başkanları orayı gezdikleri zaman, hakikaten 'bu projenin bir örneği bize verilebilir mi' diyor. Biz de tabii yani bu tür şeyleri kıskanmıyoruz. Yeter ki alın, sizin ülkenizde de böyle bir projeyi uygulayın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Anadolu'nun göbeğinde, gaziler diyarında, Gaziantep'te böyle bir merkezin açılmış olmasının kendileri için iftihar vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, burada 150 bin kitap olduğunu, bunun ileride daha da artacağını, gençlerin bu kitaplardan istifade edeceğini söyledi.

Erdoğan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi: 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Erdoğan, kütüphanenin çekim alanı olacağını, gençlerin burayı kendileri için bir merkez haline getireceğini dile getirerek, Şahinbey Belediyesini programı düzenlediği ve Millet Kütüphanesi'ni şehre kazandırdığı için tebrik etti.

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Kaynak:AA

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