Son dakika: İşgalci İsrail, Gazze'nin yüzde 75'ini kontrol altına aldığı haritayı paylaştı!

Son dakika: İşgalci İsrail, Gazze'nin yüzde 75'ni kontrol altına aldığı haritayı paylaştı!

Son dakika! Gazze ağır bombardıman altında: İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından yayımlanan haritada, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'inin operasyonel kontrol altına alındığı vurgulandı.

İşgalci İsrail ordusunun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin yaklaşık yüzde 75'inin operasyonel kontrolünün sağlandığı belirtildi. Paylaşımda ayrıca, bölgede eş zamanlı olarak 5 İsrail askeri tümeninin görev yaptığı belirtildi.

GAZZE'NİN YÜZDE 75'İ KONTROL ALTINDA

İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından yayımlanan haritada, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'inin operasyonel kontrol altına alındığı vurgulandı. Ordu, bu operasyonlarla Hamas'ın yeteneklerini ve altyapısını vurduğunu, komuta zincirini zayıflattığını ve operasyonları genişletme imkanı bulduğunu iddia etti. Ayrıca, "Morag" ve "Magen Oz" isimli kontrol koridorlarının kurulduğu ve Hamas'ın tugay ve yeteneklerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI ÇADIRDA KATLİAM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampı, "tahliye" uyarısının ardından bombalayarak yok etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırların boşaltılmasını istedi.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin sığındığı alan, İsrail'in "tahliye" uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağı tarafından bombalandı.

Görgü tanıkları, çadırlarda yaşayan Filistinlilerin telefonlarına uyarı mesajlarının gelmesinin ardından büyük bir panikle çadırları terk ettiğini aktardı.

İsrail savaş uçaklarının bombardımanıyla çadırlar ve içindekilerin yok olduğunu söyleyen tanıklar, İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin tekrar sokakta kaldığını kaydetti.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise İsrail'in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin halkını "güvenli bölgeler" olarak iddia ettiği güneye doğru göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef alıyor.

ŞEHİT SAYISI 62 BİN 192'YE ÇIKTI

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 70 artarak 62 bin 192'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 646 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 36 kişinin öldürüldüğü, 15 bin 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 117'sinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 271'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 192'ye, yaralıların sayısının 157 bin 114'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber7

