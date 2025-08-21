  1. Anasayfa
Pendikspor’un Ana Sponsoru Atko Grup Oldu

1. ligde mücadele eden Pendikspor’un 2025 – 2026 sezonundaki ana sponsoru, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Atko Grup oldu.

Yayınlanma:

1. ligde mücadele eden Pendikspor’un 2025 – 2026 sezonundaki ana sponsoru, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Atko Grup oldu.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni 21 Ağustos Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

6c46f3cc-e045-404c-9575-eb0257c1e1c1.jpg

İmza törenine Pendikspor Kulübü Başkanı Adem Zafer Torun, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı - Pendikspor Dernek Başkanı Atakan Yüceve Atko Grup Yönetim Kurulu Başkanı Engin Karakoç katıldılar.

3836023e-1c40-4181-8789-6c44ac33e640.jpg

İmza töreninden önce Engin Karakoç, Adem Zafer Torun ve Atakan Yüce birer kısa konuşma yaptılar.

da48dc28-6aa4-4eec-aa8b-eb9d14014b47.jpg

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

97c99e88-894b-4a80-be3e-9155a82290a0.jpg

Törenin son bölümünde Atko Grup Yönetim Kurulu Başkanı Engin Karakoç’a Pendikspor forması hediye edildi.

Yerel basın mensuplarının da takip ettiği tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

