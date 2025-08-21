Pendikspor’un Ana Sponsoru Atko Grup Oldu
1. ligde mücadele eden Pendikspor’un 2025 – 2026 sezonundaki ana sponsoru, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Atko Grup oldu.
Sponsorluk anlaşmasının imza töreni 21 Ağustos Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
İmza törenine Pendikspor Kulübü Başkanı Adem Zafer Torun, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı - Pendikspor Dernek Başkanı Atakan Yüceve Atko Grup Yönetim Kurulu Başkanı Engin Karakoç katıldılar.
İmza töreninden önce Engin Karakoç, Adem Zafer Torun ve Atakan Yüce birer kısa konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.
Törenin son bölümünde Atko Grup Yönetim Kurulu Başkanı Engin Karakoç’a Pendikspor forması hediye edildi.
Yerel basın mensuplarının da takip ettiği tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak:Bölge Gündem Haber