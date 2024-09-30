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  3. Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!

MİT'ten gelen önemli açıklamalara göre Irak'ın kuzeyine nokta operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK üst düzey yöneticisi 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!
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Son dakika haberi: MİT'ten gelen önemli açıklamalara göre Irak'ın kuzeyine nokta operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK üst düzey yöneticisi 1 terörist etkisiz hale getirildi.Ayrıntılar birazdan...

Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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