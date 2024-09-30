Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!
MİT'ten gelen önemli açıklamalara göre Irak'ın kuzeyine nokta operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK üst düzey yöneticisi 1 terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberi: MİT'ten gelen önemli açıklamalara göre Irak'ın kuzeyine nokta operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK üst düzey yöneticisi 1 terörist etkisiz hale getirildi.Ayrıntılar birazdan...
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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