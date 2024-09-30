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Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

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Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan, Yemen ve çevre ülkelerine saldırması ve önemli isimleri öldürmesi savaşın yayılması sonrası global olarak ekonomiyi sarsarak insanların en güvenli liman olarak altına yönelmesi altın fiyatlarını zirveye çıkarmış oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 30 Eylül 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.
Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.920,33

SATIŞ(TL) 2.920,76

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.920,22 0,02 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.981,00

SATIŞ(TL) 5.025,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.025,00 0,00 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.928,00

SATIŞ(TL) 10.041,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.044,00 -0,03 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.608,16

SATIŞ(TL) 19.998,70

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.859,75 0,70 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.857,00

SATIŞ(TL) 20.011,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.018,00 -0,03 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.657,21

SATIŞ(USD) 2.657,68

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.658,48 -0,03 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 7 78

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.652,55

SATIŞ(TL) 2.497,14

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.495,77 0,05 %

Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları 8 88

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.781,14

SATIŞ(TL) 2.934,43

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.931,90 0,09 %

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