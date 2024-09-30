Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
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İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan, Yemen ve çevre ülkelerine saldırması ve önemli isimleri öldürmesi savaşın yayılması sonrası global olarak ekonomiyi sarsarak insanların en güvenli liman olarak altına yönelmesi altın fiyatlarını zirveye çıkarmış oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 30 Eylül 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.