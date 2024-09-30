Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan, Yemen ve çevre ülkelerine saldırması ve önemli isimleri öldürmesi savaşın yayılması sonrası global olarak ekonomiyi sarsarak insanların en güvenli liman olarak altına yönelmesi altın fiyatlarını zirveye çıkarmış oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 30 Eylül 2024 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.920,33 SATIŞ(TL) 2.920,76 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.920,22 0,02 % 2 8 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.981,00 SATIŞ(TL) 5.025,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.025,00 0,00 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.928,00 SATIŞ(TL) 10.041,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.044,00 -0,03 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.608,16 SATIŞ(TL) 19.998,70 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.859,75 0,70 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.857,00 SATIŞ(TL) 20.011,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.018,00 -0,03 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.657,21 SATIŞ(USD) 2.657,68 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.658,48 -0,03 % 7 8 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.652,55 SATIŞ(TL) 2.497,14 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.495,77 0,05 % 8 8 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.781,14 SATIŞ(TL) 2.934,43 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.931,90 0,09 %



