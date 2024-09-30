Meteorolojiden soğuk ve kuvvetli yağış uyarısı! 30 Eylül 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 zamanla doğusu 9; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 akşam saatlerine kadar doğusunun açıkları doğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatler yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, güneyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 batısı 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren batısının açıkları 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.