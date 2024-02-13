Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!

Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kaldığı haber alınamadığı belirtildi. Olay yerine 9 ilden, 400 kişilik arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Erzincan'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, paylaşılan bilgilere göre 9 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi. 400 kişilik arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber