Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!

Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasında, 9 işçinin toprak altında kaldığı haber alınamadığı belirtildi. Olay yerine 9 ilden, 400 kişilik arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!

Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kaldığı haber alınamadığı belirtildi. Olay yerine 9 ilden, 400 kişilik arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında, paylaşılan bilgilere göre 9 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi. 400 kişilik arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Son dakika! Erzincan'da toprak kayması! 9 işçiden haber alınamıyor!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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