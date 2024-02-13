Edirne'de 2 polisin yaralanmasına sebep olanumut tacirleri, kıskıvrak yakalandı!

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin ortak çalışma yaptığı operasyonda umut tacirliği yapan 11 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 11 şahısdan 8'i tutuklanırken, bu şahısların daha önce yapılan operasyonlarda 2 polisin yaralanmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

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Edirne'de 2 polisin yaralanmasına sebep olanumut tacirleri, kıskıvrak yakalandı!

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şahıstan 8'i tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 tabanca, 41 fişek, 42 bin lira, bin 625 dolar, 6 bin 575 avro ve iki adet pasaport suç unsuru olarak ele geçirildi.

Edirne'de 2 polisin yaralanmasına sebep olanumut tacirleri, kıskıvrak yakalandı!
Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklandı.

Edirne'de 2 polisin yaralanmasına sebep olanumut tacirleri, kıskıvrak yakalandı!

"Polislerin yaralanmasına neden olmuşlar"

Yakalanan şahıslar arasında, geçtiğimiz yıl şüphelilerin yer aldığı hafif ticari araç ile yaşanan kovalamaca sırasında polis aracının traktör ile çarpışması sonucu 2 polisin yaralanmasına neden olan şüphelilerin de olduğu tespit edildi.

Edirne'de 2 polisin yaralanmasına sebep olanumut tacirleri, kıskıvrak yakalandı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Ekim ayında "dur" ihtarına uymayan 22 ACU 880 plakalı hafif ticari aracı takibe almış, takip sırasında Üyüklütatar köyü yakınlarında polis aracı ile A.Y.'nin kullandığı 22 HZ 439 plakalı traktörün çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralanmıştı.
Şüphelilerin bulunduğu araç, olay yerine 3 kilometre mesafede terk edilmiş vaziyette bulunmuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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