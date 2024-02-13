TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştı

Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3'ün görüntülerini sosyal medya hesabından kamuoyuna paylaştı.

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TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştı

Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3’ün görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı ANKA-3 paylaşımında 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 100 dakika uçtuğu görüntüleri paylaştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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