Esenyurt’ta ilginç görüntüler! Eline çekiç alıp, babasının mezar taşını kırdı!

Esenyurt’ta babasının mezarını ziyaret eden kadın, kardeşlerinin ona haber vermeden, babasının mezarını yaptırdığını görünce sinirlenerek çekiçle mezar taşlarına saldırdı.

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Esenyurt’ta ilginç görüntüler! Eline çekiç alıp, babasının mezar taşını kırdı!

Esenyurt’ta yıllar önce ölen babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce mezar yaptırdığına sinirlenmesi üzerine çekiçle mermerleri parçaladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Esenyurt’ta ilginç görüntüler! Eline çekiç alıp, babasının mezar taşını kırdı!

Olay, Esenyurt Gülbahçe mezarlığında önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre Y.Ö. İsimli kadın 6 yıl önce kanserden vefat eden babasının mezarına gitti. Y.Ö., yanında çekiç getirip babasının mezar taşlarını kırmaya başladı.

Esenyurt’ta ilginç görüntüler! Eline çekiç alıp, babasının mezar taşını kırdı!

Annesiyle ayrılan babası Resul Özkan’ın mezarına zarar veren kadının kardeşlerinin kendinden habersiz mezar yaptırdığı için duruma kızdığı iddia edildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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