Son dakika... Endonezya'da cuma namazı sırasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri yaptığı açıklamada, 54 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Suheri, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu aktardı.

Osman ve annesi 6 gündür bulunamıyor: Babanın sözleri dikkat çekti!Osman ve annesi 6 gündür bulunamıyor: Babanın sözleri dikkat çekti!

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 Enflasyon hedefini açıkladı!Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 Enflasyon hedefini açıkladı!

Savaş kapıda mı? NATO'dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran çatışmaya hazırlanıyor!Savaş kapıda mı? NATO'dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran çatışmaya hazırlanıyor!

