Osman ve annesi 6 gündür bulunamıyor: Babanın sözleri dikkat çekti!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.Gözler gelecek güzel habere çevrilmişken Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Helvacı herhangi bir aile sorunlarının olmadığını, eşinin telefonunun en son sinyalinin alındığı köyle bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

Eşinin kaybolduğu gün kendisinin işte olduğunu ifade eden Helvacı, "Pazar günü sabah saat 07.00'de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Ben gece saat 23.30'da eve geliyorum, evde olmadığını görüyorum. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim. O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı" dedi.