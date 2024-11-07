Son dakika! DEM Eş Başkanı, Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı!
Son dakika! Dem Eş Başkanı, Tuncer Bakırhan 4 Kasım'daki yaptığı konuşması nedeniyle İçişleri bakanlığı tarafından hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Son dakika! Dem Eş Başkanı, Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı!
İçişleri bakanlığı açıklamasında: Dem Eş Başkanı, Tuncer Bakırhan hakkında 4 Kasım'daki konuşması nedeniyle yasal işlem başlatıldı.
Son dakika! Dem Eş Başkanı, Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı!
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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