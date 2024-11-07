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Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Yarın öğrencilere son ders zili çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Yarın öğrencilere son ders zili çalacak
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

Birinci dönem ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Yarın öğrencilere son ders zili çalacak

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Yarın öğrencilere son ders zili çalacak

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

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Kaynak:AA

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