Son Dakika! CHP'li dört belediyeye "terörizme finansman sağlamak" suçlamasıyla iddianame!
Son Dakika! İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Son Dakika! CHP'li dört belediyeye "terörizme finansman sağlamak" suçlamasıyla iddianame!
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
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