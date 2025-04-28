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Bilal Erdoğan'dan cumhurbaşkanı adayı olmak ister misiniz sorusuna çok konuşulacak yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın uzun zamandır konuşulan "cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor" iddialarına çok konuşulacak bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.

Bilal Erdoğan'dan cumhurbaşkanı adayı olmak ister misiniz sorusuna çok konuşulacak yanıt
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Okçuluk ve etnospor faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen Bilal Erdoğan ayrıca TÜGVA’nın da sivil toplum projelerinde başrol oynuyor. Rusya’daki forum sırasında TASS haber ajansının sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz sorusuna “Bana sıkça bu soru soruluyor ancak ben sivil toplumda gençleri çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum” yanıtını verdi.

EKİBİNİ KURDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Bilal Erdoğan’ın uzun süredir siyasete hazırlandığı AK Parti’nin önemli isimleriyle istişareler yaptığı ifade ediliyordu. Bilal Erdoğan, siyasi bir hedefinin olmadığını bu sorunun kendisine sıkça sorulduğunu fakat kendisinin sivil toplumda gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istediğini belirtti.

Bana sıkça bu soru soruluyor ancak ben sivil toplumda gençleri çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum

"HAYATIMI BU YÖNDE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Vaktinin büyük bir bölümünü eğitim çalışmalarına ayırdığı ifade eden Bilal Erdoğan; “Okullarla üniversitelerle burs programlarıyla akademik programlarla ilgileniyorum. En iyi ve parlak gençlerin hedeflerine, hayallarine ulaşmaları için çaba harcıyorum.

Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı da bu yönde geçirmek istiyorum” dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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