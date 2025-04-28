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Yunanistan panikledi: Dev yedek ordu kuruluyor!

Yunanistan panikledi! Yunanistan Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı: Özel eğitimlerden geçmiş 150 bin gönüllü yedek askerle yeni bir birlik oluşturacaklarını açıkladı.

Yunanistan panikledi: Dev yedek ordu kuruluyor!
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Yunanistan panikledi! Yunanistan Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı: Özel eğitimlerden geçmiş 150 bin gönüllü yedek askerle yeni bir birlik oluşturacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımları Yunanistan’da alarm zillerini çaldırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2030 hedefleri doğrultusunda, özel eğitimlerden geçmiş 150 bin gönüllü yedek askerle yeni bir birlik oluşturacaklarını açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin savunma sistemini güçlendirmek için yedek askerlik uygulamasını yeniden yapılandıracaklarını duyurdu. Dendias, bu adımın güvenlik ve ulusal beka açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Yunanistan panikledi: Dev yedek ordu kuruluyor!

GÜVENLİK VE ULUSAL BEKA

Bakan Dendias, "Bugün nitelik açısından geliştirilmiş bir yedeklik sistemine ve yurttaş ordusunun ulusal savunma programımıza entegre edilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Güvenliğimiz ve ulusal bekamız bunu zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ YEDEK ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni modelin, operasyonel ve gerçekçi eğitime dayalı, dinamik bir yapıya sahip olacağını belirten Dendias, zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşların gönüllü olarak başvurabilecekleri bir sistem oluşturacaklarını açıkladı.

2030 HEDEFİ: 150 BİN AKTİF YEDEK

Savunma planı çerçevesinde son 10 yılda askerlik görevini tamamlayanlara çağrı yapılacağını ifade eden Dendias, 2030 yılına kadar farklı eğitimlerden geçmiş 150 bin aktif gönüllü yedek askerle yeni bir güç oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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