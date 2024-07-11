Borsa şirketinden yatırım: 2024’ün en büyük halka arzı Altınay Savunma’dan dev anlaşma!

Bu yıl içinde en çok dikkat çeken halka arz olan Altınay Savunma Teknolojileri, büyük bir sözleşmeye imza attı. Yerli ve milli savunma teknolojilerinde öncü olan firma çok kritik bir kurum ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar…

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Borsa şirketinden yatırım: 2024’ün en büyük halka arzı Altınay Savunma’dan dev anlaşma!

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

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Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirir. Küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma’da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 200’den fazla çalışan bulunmaktadır.

ALTINAY VE DENİZ KUVVETLERİNİN ANLAŞMASI

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., yaptığı açıklamada Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanmasına ait “İstif Sınıfı” gemilerde kullanılacak. KAP açıklaması şu şekilde oldu;

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“Şirketimiz, “Deniz Sistemleri Programları” kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanmasına ait “İstif Sınıfı” gemilerde kullanılacak “Kritik Alt Sistemlerin” tedarikine yönelik olarak 10.750.000,00 EUR bedelli sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamına giren teslimatlar 2025 – 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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