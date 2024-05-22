Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!

Osmaniye'de yaşanan feci olayda, 4 aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren, Salim Koyuncu, ilk duruşmada, pişman olduğunu söylesede ağır cezadan kurtulamadı.

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Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!

Osmaniye'de, 4 aylık hamile eşi, 28 yaşındaki Hediye Koyuncu'yu 25 bıçak darbesiyle öldüren 29 yaşındaki Salim Koyuncu, ilk duruşmada, pişman olduğunu söyledi. Katil zanlısı kocanın cezası belli oldu.Osmaniye'de yürekleri kanatan kadın cinayeti, 29 Aralık 2023'te Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi meydana geldi.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu (29), aynı okulda usta öğretici olan 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu (28) ile tartıştı.

Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!

EŞİNİ 25 YERİNDEN BIÇAKLADI

Salim Koyuncu, mutaftan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı. Ardından otomobile binen Salim Koyuncu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini bıçakladığını belirterek evinin adresini verdi.

Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLMÜŞTÜ

Koyuncu, 10 kilometre gittikten sonra Mezretli köyü Ağılkaya mevkiinde aracını uçuruma sürdü. Yaralanan Salim Koyuncu, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, adrese giden ekipler hamile kadının bebeği ile öldüğünü belirledi.

Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Hediye Koyuncu, Sumbas ilçesinde toprağa verilirken, tedavi sonrası Salim Koyuncu tutuklandı.

"ADAM DEĞİLSİN" DEYİNCE KENDİSİNİ KAYBETMİŞ

Salim Koyuncu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunma yapan Salim Koyuncu, eşi ile yemek yüzünden tartıştıklarını belirterek, "Bu sırada eşim bana, 'Adam değilsin, baban seni yetiştirememiş' deyince kendimi kaybettim.''

Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!

HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

''Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım. Yaptığıma çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Salim Koyuncu'yu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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