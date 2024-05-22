Serdar Ortaç yıllar sonra, o sanatçı için pişmanlığını dile getirdi: Allah bin belamı versin!

Serdar Ortaç yıllar sonra kendine beddua ederek, pişmanlığını dile getirdi. Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Sahnede Ahmet Kaya'ya çatal fırlatma olayında, kendisinin duyduğu pişmanlığı dile getiren Ortaç, açıklamalarda bulunarak: ''Allah bin belamı versin!'' deyip kendisine beddua etti.

Serdar Ortaç annesinin Şanlıurfalı olduğunu söyleyip, küçükken kendisine kürtçe öğrettiğini dile getirdi.

25 yıl önce Ahmet Kaya'ya sahnede çatal fırlatması olayıyla ilgili canlı yayında işte böyle açıklamalarda bulundu: ''Kendimi kesmek istiyorum o yıla döndüğüm zaman, sen hatırla abi, ben 55 yaşındayım o zamanlar kürtçe konuşmazdın bile yalnız rahmetliye bakar mısınız? 96'da herif çıktı sahneye ve bunu yaptı ve herkese rağmen yaptı.

Tutuklanacağını biliyorduk Reşit. Biliyordu herif, yaptı bunu. Ne cesaretmiş ya... Çünkü müziği çok güzeldi. Allah bin belamı versin!''

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