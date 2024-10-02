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  3. ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...

ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...

ING'den Turuncu Hesap'a maaşını gönderenlere promosyon fırsatı veriyor. ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon, İşte o ayrıntılar...

ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...
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ING'den Turuncu Hesap'a maaşını gönderenlere promosyon fırsatı veriyor. ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon, İşte o ayrıntılar...

ING Türkiye'de 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı! İşte o ayrıntılar...

ING Türkiye, maaşını Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile gönderen müşterilerine, Turuncu Ekstra programıyla 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı sağlayacak. Bankadan yapılan açıklamada, ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç'ın değerlendirmelerine yer verildi.

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Kaynak:AA

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