Son dakika! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Memur zammında kararı Hakem Kurulu verecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecinde oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadıklarını belirterek, "Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Büyük oranda uzlaşma sağladık. 4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmaları sürdürmekte.

Oransal zamla ilgili mutabakat sağalayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz.

Koruyucu giyim yardımı sorunu toplu sözleşme süreciyle çözülmüştür.

Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz."

