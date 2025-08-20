  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Son dakika! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Son dakika! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

Son dakika! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!
Yayınlanma:

Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Memur zammında kararı Hakem Kurulu verecek" dedi.

Son dakika! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecinde oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadıklarını belirterek, "Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika! Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: Memur zammı kararı hakem kurulunda!

Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Büyük oranda uzlaşma sağladık. 4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmaları sürdürmekte.

Oransal zamla ilgili mutabakat sağalayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz.

Koruyucu giyim yardımı sorunu toplu sözleşme süreciyle çözülmüştür.

Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz."

Türkiye'nin vergi rekortmeni belli oldu: Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde!Türkiye'nin vergi rekortmeni belli oldu: Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde!

Fenerbahçe taraftarları nefesini bu akşamı bekliyor: Mourinho'nun Benfica'yı yıkacak 11'i hazır!Fenerbahçe taraftarları nefesini bu akşamı bekliyor: Mourinho'nun Benfica'yı yıkacak 11'i hazır!

Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran transfer haberi! Paul Pogba Trabzonspor'a mı geliyor?Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran transfer haberi! Paul Pogba Trabzonspor'a mı geliyor?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Bakan Şimşek'in affı yok, sert tedbirler geliyor! Bunu yapan 3 katı ceza yiyecek
Bakan Şimşek'in affı yok, sert tedbirler geliyor! Bunu yapan 3 katı ceza yiyecek
Altında beklenti yükseliyor: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Altında beklenti yükseliyor: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları....
Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı
Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı
Akaryakıta indirim geldi: Motorin ve benzin fiyatlarında son durum ne? İşte, 15 Ağustos akaryakıt tablosu...
Akaryakıta indirim geldi: Motorin ve benzin fiyatlarında son durum ne? İşte, 15 Ağustos akaryakıt tablosu...
Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?