Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran transfer haberi! Paul Pogba Trabzonspor'a mı geliyor?

Trabzonspor'da transfer dönemine yönelik çalışmalar devam ederken, kulislerde ses getiren bir isim gündeme geldi. Peki, Paul Pogba Trabzonspor'a mı gelecek?

Trendyol Süper Lig'de takımların yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Doping cezası nedeniyle uzun yıllardır sahalardan uzak kalan dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba'nın Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi. Paul Pogba Trabzonspor'a mı gelecek?

PAUL POGBA TRABZONSPOR'A MI GELECEK?

Birçok takım kadrolarını güçlendirmek için şimdiden yıldız oyuncular ile görüşmeye başladı. Transfer haberleri art arda gelirken bir gelişme de Trabzonspor'da yaşandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba'nın Trabzonspor'a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Fransız orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig'den Trabzonspor'un gündemine girdi. 32 yaşındaki yıldız, menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerildi.

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'a Paul Pogba ile birlikte menajerler tarafından birçok oyuncu önerildi. Ancak yönetim, Pogba konusunda henüz kararını vermedi.

SporX'te yer alan habere göre ise bordo-mavililer, Paul Pogba için net bir geri dönüş yapmadı. Paul Pogba'nın, Trabzonspor'a transfer olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.