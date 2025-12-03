Son dakika haberi: Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı!

Son dakika! Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı!

Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklandı. 5 aylık enflasyon farkı, ocak zammını büyük oranda netleştirdi. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0.87 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK, kasım ayı enflasyonu:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Aralık ayında kira sözleşmelerinde en fazla yüzde 35,91 artış yapılabilecek.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,23 arttı, aylık yüzde 0,84 arttı.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,04 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,60 artış, imalatta yüzde 27,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 artış ve su temininde yüzde 57,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65 artış, enerjide yüzde 27,40 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,44 artış olarak gerçekleşti.

