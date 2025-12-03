Altın uçuşa geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altını ve ONS altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün anlık ekonomi grafiklerinde hareket ediyor. Canlı altın fiyatları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bir ortamda altın haftaya yükselişle girerek 6 haftanın zirvesini gördü. Altın Fed beklentisi ile hareketlendi. ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz indirimi kararı almasına yönelik beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 3 Aralık 2025 günü sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel altın fiyatları...