Altın uçuşa geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altını ve ONS altın fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
03 Aralık 2025 09:51
3 Aralık 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altını ve ONS altın fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları son dakika haberleri ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün anlık ekonomi grafiklerinde hareket ediyor. Canlı altın fiyatları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bir ortamda altın haftaya yükselişle girerek 6 haftanın zirvesini gördü. Altın Fed beklentisi ile hareketlendi. ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz indirimi kararı almasına yönelik beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 3 Aralık 2025 günü sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Spot altın sabah saatlerinde 4228 dolar seviyesine kadar yükselirken şu sıralarda 4216 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın 5758 TL'den, Kapalıçarşı'da Gram altın ise 5863 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 9554 TL'den satılıyor.
Yatırımcılar altın fiyatları için bu hafta ABD'de açıklanacak Kasım ADP istihdam verisi ve ertelenen Eylül PCE endeksine odaklandı. Öte yandan piyasalar 9-10 aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısı sonrası olası bir 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 80'in üzerinde fiyatlıyor.
ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK 2025
Gram altın fiyatı ne kadar?
Alış: 5.766,95
Satış: 5.767,10
ONS ALTIN FİYATI
Alış 4.221,91 Dolar
Satış: 4.222,43 Dolar
ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 ARALIK 2025
Alış: 9.500,00
Satış: 9.589,00
CUMHURİYET ALTINI 3 ARALIK 2025
Alış: 37.885,00 TLSatış: 38.205,00 TL
ATA ALTIN FİYATI 3 ARALIK 2025
Alış: 38.459,49 TL
Satış: 39.439,25 TL