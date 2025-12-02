  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
2 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla küresel piyasalarda ve yurt içinde altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin yarattığı güçlü taleple zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 19

2 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla küresel piyasalarda ve yurt içinde altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin yarattığı güçlü taleple zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı günü güncelliğini koruyor. 2 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla küresel piyasalarda ve yurt içinde altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin yarattığı güçlü taleple zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Özellikle ons altın, 4.200 dolar bandında güçlü bir duruş sergilerken, bu durumdan etkilenen gram altın fiyatı da tarihi seviyelerde işlem görüyor. Bugün 1 gram altı ne kadar? sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar, Kapalı Çarşı'da çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer ziynet altınlarının güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 2 Aralık 2025 Salı gününe ait, piyasaların nabzını tutan, güncel ve anlık altın fiyatları tablosu!

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 29

Finans ve yatırım dünyasının en güvenilir limanı olarak görülen altın, yeni haftaya da yükseliş trendini koruyarak başladı. 2 Aralık 2025 Salı günü, hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içinde yatırımcıların gözü, Fed'in olası faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan fiyatlardaydı. Altın, son dönemde özellikle ABD enflasyon verileri ve merkez bankalarının geleceğe yönelik adımlarına dair oluşan beklentilerle hareket ediyor. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde kaydettiği güçlü artışın ardından 4200 dolar seviyelerinde tutunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 39

ALTIN SATICILI
ABD Merkez Bankası FED’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bir ortamda altın haftaya yükselişle girerek 6 haftanın zirvesini gördü. Ancak altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle bugün bir miktar geri çekildi.

Spot piyasada ons altın 4198,97 dolara kadar geri çekilmenin ardından düne göre yüzde 0,44 kayıpla 4218,62 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 5760 TL'den, Kapalıçarşı'da gram altın 5856 TL'den alıcı buluyor.

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 49

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri, önceki seansta görülen iki haftanın zirvesine yakın seviyelerde kaldı.

Piyasalarda temkinli hava sürerken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bazı meslektaşları kadar güvercin bir tutum sergilemesinin beklenmediği ifade edildi. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksinin Cuma günü yatay kalması öngörülüyor. Powell, Stanford Üniversitesi’nde yapacağı konuşma için hazırlanan metinde ekonomi veya para politikasına değinmedi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Kasım ADP istihdam verisi ve ertelenen Eylül PCE endeksine odaklandı.

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 59

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 ARALIK 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.754,65

Satış: 5.755,38

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 69

ÇEYREK ALTIN FİYATI 2 ARALIK 2025
Alış: 9.425,00

Satış: 9.534,00

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 79

ONS ALTIN FİYATI 2 ARALIK 2025
Alış 4.216,12 Dolar

Satış: 4.216,69 Dolar

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 8 89

CUMHURİYET ALTINI 2 ARALIK 2025
Alış: 37.584,00 TL

Satış: 37.985,00 TL

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 9 99

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 2 ARALIK 2025
Alış: 5755 TL

Satış: 5849 TL

HABERE YORUM KAT