Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı günü güncelliğini koruyor. 2 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla küresel piyasalarda ve yurt içinde altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin yarattığı güçlü taleple zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Özellikle ons altın, 4.200 dolar bandında güçlü bir duruş sergilerken, bu durumdan etkilenen gram altın fiyatı da tarihi seviyelerde işlem görüyor. Bugün 1 gram altı ne kadar? sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar, Kapalı Çarşı'da çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer ziynet altınlarının güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 2 Aralık 2025 Salı gününe ait, piyasaların nabzını tutan, güncel ve anlık altın fiyatları tablosu!