Son dakika! Türkiye'nin vergi rekortmeni belli oldu: Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde!

Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye'nin 2024 vergi rekortmeni belli oldu. Listenin zirvesine, ihracat başarısıyla ülke ekonomisine sunduğu katkının bir yansıması olan rekor bir gelir vergisi ödemesiyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerleşti.

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada aynı şirket Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar olarak yer aldı.

Listede üçüncü sırada yer alan ismini açıklamazken, dördüncü Mustafa Rahmi Koç olarak açıklandı.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Haberin Devamı

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. 2024 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir."

Fenerbahçe taraftarları nefesini bu akşamı bekliyor: Mourinho'nun Benfica'yı yıkacak 11'i hazır!

Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran transfer haberi! Paul Pogba Trabzonspor'a mı geliyor?

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki...