Son dakika... Maaşlar değişti: polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte mesleklerin kalem kalem yeni oranları...

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

En düşük memur maaşı yüzde 17.55 farkla birlikte 50 bin 503 TL’den 60 bin 366 TL’ye çıktı. Buna bin lira daha toplu sözleşme zammı eklenmiştir.

En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 22 bin 672 TL. Bin TL’lik artış ve yüzde 17.55 zamla birlikte 27 bin 651 TL’ye çıkmış oluyor.