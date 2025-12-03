Son dakika... Maaşlar değişti: polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte mesleklerin kalem kalem yeni oranları...
03 Aralık 2025 11:19
Maaşlar değişti: polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? Milyonlarca memurun 2026 yılı zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. İşte önemli detaylar...
Memur ve memur emeklisi için oranlar belli oldu! İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Milyonlarca memurun 2026 yılı zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.
En düşük memur maaşı için belirleyici olacak kasım ayı enflasyon rakamı kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 oldu.
Bu kapsamda polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak?
İşte yeni maaş tablosu…
MEMUR MAAŞLARI Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır. 1.000 TL’lik ilave ödeme eklenmemiştir.
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – 1/4
2025 Ocak: 76.659 TL
Zamlı: 90.127,99 TL
Memur (Üniversite Mezunu) – 9/1 2025 Ocak: 52.617 TL
Zamlı: 61.861,81 TL
Uzman Öğretmen – 1/4
2025 Ocak: 67.766 TL Zamlı: 79.672,49 TL
Öğretmen – 1/4
2025 Ocak: 61.416 TL Zamlı: 71.889,35 TL
Başkomiser – 3/1
2025 Ocak: 86.249 TL Zamlı: 87.586,77 TL
Polis Memuru – 8/1
2025 Ocak: 70.635 TL Zamlı: 79.088,36 TL
Uzman Doktor – 1/4
2025 Ocak: 126.019 TL Zamlı: 148.278,18 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) – 5/1
2025 Ocak: 48.658 TL Zamlı: 72.745,32 TL
Mühendis – 1/4
2025 Ocak: 72.006 TL Zamlı: 91.932,79 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) – 11/1
2025 Ocak: 54.541 TL Zamlı: 64.099,49 TL
Profesör – 1/4
2025 Ocak: 111.348 TL Zamlı: 130.893,41 TL
Araştırma Görevlisi – 7/1
2025 Ocak: 70.279 TL Zamlı: 82.575,27 TL
Vaiz – 1/4
2025 Ocak: 62.708 TL Zamlı: 72.546,44 TL
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
En düşük memur maaşı yüzde 17.55 farkla birlikte 50 bin 503 TL’den 60 bin 366 TL’ye çıktı. Buna bin lira daha toplu sözleşme zammı eklenmiştir.
En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 22 bin 672 TL. Bin TL’lik artış ve yüzde 17.55 zamla birlikte 27 bin 651 TL’ye çıkmış oluyor.