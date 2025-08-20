Fenerbahçe taraftarları nefesini tuttu bu akşamı bekliyor: Mourinho'nun Benfica'yı yıkacak 11'i hazır!

Fenerbahçe taraftarları nefesini bu akşamı bekliyor: Mourinho'nun Benfica'yı yıkacak 11'i hazır!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesi ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor. Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Benfica'yı yıkacak muhtemel 11'i belli oldu.

Lige Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe'de gözler bu akşam oynanacak Benfica maçına çevrildi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Portekiz ekibi Benfica karşısında avantaj arayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Portekiz temsilcisini ağırlayacak.

TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Fenerbahçe - Benfica maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçına çıkacak. Daha önce oynanan 6 maçta Portekiz ekibi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle bitti.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK CENK TOSUN

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Haberin Devamı

Ligin ikinci haftasında oynanan 0-0 golsüz berabere sona eren Göztepe maçında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe'nin Benfica karşısında muhtemel ilk 11'i:

İrfan Can, Oosterwolde, Skriniar, Çağlar, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Semedo, Nesyri, Duran

Benfica'nın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i:

Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Richard Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan ve bu akşamki maç kadrosunda ye alan Kerem Aktürkoğlu'nun müsabakaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Aydın belediye meclis salonu karıştı: CHP logolu kartlar yere fırlatıldı!

Selahattin Yılmaz kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor, neden tutuklandı, siyasi görüşü nedir?

Altında beklenti yükseliyor: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?