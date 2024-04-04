Tayland'da denizin ortasında feribot yangını!

Tayland'da denizin ortasında feribotta meydana gelen feci yangında 108 kişi son anda kurtarıldı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Tayland'da denizin ortasında feribot yangını!

Tayland'ın güneyinde bulunan Surat Thani eyaletinden Koh Tao Adası'na yolcu taşıyan Koh Charoen-2 isimli feribotun makine dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede feribotun diğer bölümlerine yayılırken, yangın sırasında yolcular feribotun ön kısmına sığındı.

Büyük panik yaşanan olayda feribotun ahşap zemininden dumanlar çıktığı görüldü. Panikleyen bazı yolcuların denize atladığı öğrenilirken, feribota ilk müdahale çevredeki tekneler tarafından yapıldı.

Tayland'da denizin ortasında feribot yangını!

Yaklaşık 6 saat yolculuk yapan feribottaki yangının varış noktasına kısa bir süre kala çıkması büyük bir facianın önüne geçti. Gemide bulunan toplam 97 yolcu ve 11 mürettebat ekipler tarafından kurtarılırken, operasyon sonrasında alevlerin feribotun tamamını sardığı görüldü. Yardım tekneleri tarafından adaya getirilen yolculardan dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tayland'da denizin ortasında feribot yangını!

Kullanılamaz hale gelen feribot Tayland Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'da denizin ortasında feribot yangını!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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