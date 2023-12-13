Meteorolojiden Trabzon Rize ve Artvin'e kuvvetli yağış uyarısı, 13 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ülke geneli hava durumu parçalı bulutlu olurken Karadeniz kıyı kesimi Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağaış yağacağından vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin önlem alması konusunda uyarılar geldi. Peki 13 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke geneli tüm iller ve denizlerimizde hava durumu nasıl olacak?

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Meteorolojiden Trabzon Rize ve Artvin'e kuvvetli yağış uyarısı, 13 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu nasıl olacak 1

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ:

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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