Sokak köpekleri bu kez keçilere saldırdı! Diyarbakır’da aç kalan köpekler, ahırdaki hayvanları telef etti!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sokak köpekleri, gece girdikleri ahırda 15 keçiyi telef etti.

Son zamanda birçok ilde köpek saldırısı görünürken, bu kez sokak köpekleri gece yarısı bir ahıra girip, keçilere saldırdı. Sabah saatlerinde ahıra gelen köylü, yerde parçalanmış şekilde yatan, hayvanlarla karşılaştı.

Alınan bilgilere göre, Eski Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Hasan Hazar, sabah saatlerinde ahıra gittiğinde gece içeri giren sokak köpeklerinin 16 keçiden 15’ini telef ettiğini gördü. Hazar, bir yıllık emeklerinin ve geçim kaynaklarının ağır darbe aldığını söyledi.

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