AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddia edilerek, İstanbul’da izinsiz eylem yapan bir grup, güvenlik güçlerinin sorgulamalarında terör örgütü, PKK ve DEV-SOL üyesi oldukları ve işçi olmadıkları ortaya çıktı.

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AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!

Şanlıurfa’daki bir tekstil firmasında sendika değişikliği nedeniyle çıkarılan işçilerle ilgili İstanbul'da düzenlenen protesto gösterisinde bazı eylemciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla İstanbul’da bir grup izinsiz eylem yaptı. Dün Esenyurt ilçesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde bulunan AVM içerisindeki bir mağazanın önünde toplanan grup, slogan atıp basın açıklaması yapmak istedi. Eylemin izinsiz olduğunu belirterek gruba ikazlarda bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!

Yapılan sorgulamalarda gözaltına alınan Nurgül U.’nun terör örgütü MLKP, Dursun Ç. ile Bedirhan A.’nın bölücü terör örgütü PKK, Samut K.’nın ise DEV-SOL üyesi oldukları ve işçi olmadıkları tespit edildi.

AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!
Eylem sırasında yakalanan terör şüphelileri hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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