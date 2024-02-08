Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor

Türkiye'de son 24 saatin en sıcak şehri 25,3 derece ile Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilin hava sıcaklığı Akdeniz Bölgesi'ndeki illeri solladı.

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Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor

Türkiye'de son 24 saatin en sıcak şehri 25,3 derece ile Samsun oldu. Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilin hava sıcaklığı Akdeniz Bölgesi'ndeki illeri solladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saatte ölçülen hava sıcaklıklarının verilerini paylaştı. Verilere göre 7 Şubat'ta Türkiye'deki en yüksek sıcaklık 25,3 derece ile Samsun'un Terme ilçesinde ölçüldü. Samsun'un yanı sıra Ordu, Rize, Giresun, Düzce, Zonguldak ve Tokat gibi Karadeniz Bölgesi'ne bağlı illerde de hava sıcaklıkları 22-25 derece arasında seyretti. Samsun ve diğer Karadeniz illerinde son 24 saat içerisinde ölçülen sıcaklık değerleri, kavurucu sıcaklıkları ile meşhur Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa ve Muğla gibi Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi illerini geçti.

Sıcaklık mevsim normallerinin 19 derece üstünde seyrediyor

Samsun'da şubat ayının ortalama sıcaklık değeri 7,2 derece. Şubat ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 19 Şubat 1955'te 26,5 olarak kaydedilmiş. Samsun'da termometreler 7 Şubat 2024'te 25,3 dereceyi göstererek, mevsim normallerinin 19 derece üstüne çıktı. Kış mevsiminde yazı yaşayan Samsunlular da güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini dışarı attı; park ve bahçelerde doğal D vitamini aldı. Yaşlılar banklarda oturup güneşin keyfini çıkarırken, çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğlendi.

"Kış ortasında yazı yaşıyoruz"

Güneşli havanın keyfini süren vatandaşlar, "Samsun'un havasına hiç belli olmuyor. Önceden şubat ayları kışın en sert olduğu günlerdi. Şimdilerde ise yazı yaşıyoruz. Allah'ın dediği olur. Böyle güzel havaları fırsat bilip dışarı çıkıyoruz. Bol bol güneşlenip, yaz hasretini gideriyoruz" ifadelerini kullandılar.

Samsun'da hava sıcaklıklarının yeni hafta başına kadar az bulutlu ve 21 ile 23 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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