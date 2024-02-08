AK Parti'nin Adıyaman adayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında adayları tanıttı.

YAYINLAMA
Google News
AK Parti'nin Adıyaman adayları belli oldu!

Adıyaman ilçe belediye başkanı adaylarını şu şekilde:

  • BESNİ - REŞİT ALKAN
  • ÇELİKHAN - MUSTAFA BULUT
  • GERGER - ERKAN AKSOY
  • GÖLBAŞI - HAKAN TOYDAŞ
  • KAHTA - MEHMET CAN HALLAÇ
  • SAMSAT - HALİT FIRAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

"Yenilginin faturasını bize kestiler"

Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Hedefimiz deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Biz tutamayacağız sözü vermeyeceğiz. Adıyaman'ımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Mevlam ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi bağrına bastı.

Adıyaman 6'lı masa denilen proje yapının yalan siyasetine fırsat vermedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Adıyaman'ın doğru ve basiretli bir tercih yaptığını görebiliyoruz. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına tahammül edemiyorlar. Seçim faturasını bir kişiye kestiler.

14-28 Mayıs'ın üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortaklarının kavgası bitmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyoruz. CHP seçmenin umudunu kıran Bizans oyununa şahit oluyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını, hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Milletimiz bunların fikrini çok iyi biliyor. Biz işimize odaklanıyoruz.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyayı sallamıştı! O dedenin neden caminin kubbesine tırmandığına inanamayacaksınız "Bize beddua eder"
Sosyal medyayı sallamıştı! O dedenin neden caminin kubbesine tırmandığına inanamayacaksınız "Bize beddua eder"
Adliye Sarayı'ndaki terör saldırısı girişiminde hayatını kaybetmişti! Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar ortaya çıktı
Adliye Sarayı'ndaki terör saldırısı girişiminde hayatını kaybetmişti! Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar ortaya çıktı
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, memurun yaşaması için zam miktarını açıkladı…
Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi
Bakan Işıkhan’ın emekli ikramiyesine CHP Genel Başkanı Yardımcısı’ndan yorum gecikmedi
Son Haberler
Sokak köpekleri bu kez keçilere saldırdı! Diyarbakır’da aç kalan köpekler, ahırdaki hayvanları telef etti!
Sokak köpekleri bu kez keçilere saldırdı! Diyarbakır’da aç kalan köpekler, ahırdaki hayvanları telef etti!
Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor
Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor
AK Parti'nin Adıyaman adayları belli oldu!
AK Parti'nin Adıyaman adayları belli oldu!
AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!
AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu
Dünyaya dönüş bugün başlıyor! Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu
Dünyaya dönüş bugün başlıyor! Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu
Çok Okunanlar
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor
Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor
Antalya’da odasına dinlenmek için giren genç ölü bulundu!
Antalya’da odasına dinlenmek için giren genç ölü bulundu!
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!
Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme