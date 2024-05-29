Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarında, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulduğu belirtildi.

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Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı.

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, düzenlemeyle ilgili dört bakanlığın ortak çalıştığını; konunun paydaşlarıyla fikir alışverişinin sürdüğünü söylemişti. Yenişehirlioğlu'nun hazırladığı rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Başıboş köpek sorunu, uzun zamandır güdemden düşmüyor. Çözüm için dört bakanlık kanun teklifi için ortak çalışma yürütüyordu. Çalışmalarını tamamlayan heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a etki analizi raporunu üç başlıkta sundu.

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! İşte o rapordan çarpıcı detaylar!

"Toplum güvenliğinin tehdit altında olduğu" vurgulanan raporda, 707 milyon TL değerinde kuduz aşısı yapıldığı gibi bilgilere de yer verildi.

Raporda, son 5 yılda köpek mamasına 84 milyar TL ödendiği de belirtildi.

Sokak hayvanları kaynaklı son beş yılda 3 bin 534 trafik kazası gerçekleşti, bu kazalarda 55 kişi hayatını kaybetti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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