AHİSİAD'tan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
AHİSİAD'tan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

AHİSİAD derneği Başkan İbrahim Çam, başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile beraber 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanı seçilerek 2. dönem görevine başlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AHİSİAD'TAN AHMET CİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AHİSİAD'tan ziyarete ilişkin yşapılan açıklamada, "Genel Başkanımız İbrahim ÇAM başkanlığında oluşan heyetimiz ile Pendik Belediye Başkanı Sn. Ahmet CİN Beye tebrik ziyaretinde bulunduk.

AHİSİAD'tan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

Devletimizin koyduğu Lider Ülke Türkiye Vizyonu kapsamında İlçemiz Pendik'te yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Sanayi sektörü başta olmak üzere nitelikli meslek insanının yetişmesi hususunda Meslek Liselerinin rolünü ve bu alanda Kuruluşumuz AHİSİAD'ın yürüttüğü çalışmaları aktardık..

AHİSİAD'tan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

Nitelikli Meslek Adamı yetiştirilmesi hedefi ile belediyemizin öncülüğünde ilçemiz Pendik'te gerçekleştirilmesi planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunduk.

Nazik kabullerinden dolayı Sn. Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.." ifadesi kullanıldı.

AHİSİAD'tan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de paylaşımında, "AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim." dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret
AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret
AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret
Pendik Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu: 600’den Fazla Gönüllümüz Var
Pendik Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu: 600’den Fazla Gönüllümüz Var
AHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler
AHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler
Son Haberler
AK Partili millet vekilinden kötü haber! Aracı kaza yaparak dereye uçtu!
AK Partili millet vekilinden kötü haber! Aracı kaza yaparak dereye uçtu!
3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu
3 banka 100 bin TL kredi veriyor! Acil kredi başvurusu
Sokak Hayvanları ile ilgili yasa tasarısı Meclis’te! Sokak köpekleri uyutulacak mı?
Sokak Hayvanları ile ilgili yasa tasarısı Meclis’te! Sokak köpekleri uyutulacak mı?
Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?
Deniz Akkaya'nın kızı kimdir adı nedir, kaç yaşında, neden koruma altına alındı?
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti
Pendik Halk Eğitim Merkeziinden muhteşem bir etkinlik daha! Sanatın Armonisi resim sergisi AKM'de açıldı
Pendik Halk Eğitim Merkeziinden muhteşem bir etkinlik daha! Sanatın Armonisi resim sergisi AKM'de açıldı
Çok Okunanlar
''Milletin parasını savurmayın''! 29 Mayıs Çarşamba tüm Gazete manşetleri
''Milletin parasını savurmayın''! 29 Mayıs Çarşamba tüm Gazete manşetleri
Altında son durum ne, gram çeyrek ne kadar, ons altın ne kadar? 29 Mayıs 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek ne kadar, ons altın ne kadar? 29 Mayıs 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan şok eden açıklama! 'Kızım beni dövdü balkona kilitledi'
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan şok eden açıklama! 'Kızım beni dövdü balkona kilitledi'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Yorumlananlar