AHİSİAD'tan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

AHİSİAD derneği Başkan İbrahim Çam, başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile beraber 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanı seçilerek 2. dönem görevine başlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AHİSİAD'TAN AHMET CİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
AHİSİAD'tan ziyarete ilişkin yşapılan açıklamada, "Genel Başkanımız İbrahim ÇAM başkanlığında oluşan heyetimiz ile Pendik Belediye Başkanı Sn. Ahmet CİN Beye tebrik ziyaretinde bulunduk.
Devletimizin koyduğu Lider Ülke Türkiye Vizyonu kapsamında İlçemiz Pendik'te yürütülen çalışmaları değerlendirdik.
Sanayi sektörü başta olmak üzere nitelikli meslek insanının yetişmesi hususunda Meslek Liselerinin rolünü ve bu alanda Kuruluşumuz AHİSİAD'ın yürüttüğü çalışmaları aktardık..
Nitelikli Meslek Adamı yetiştirilmesi hedefi ile belediyemizin öncülüğünde ilçemiz Pendik'te gerçekleştirilmesi planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunduk.
Nazik kabullerinden dolayı Sn. Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.." ifadesi kullanıldı.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de paylaşımında, "AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim." dedi.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber