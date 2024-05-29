Dilan Polat'ın kabusu oldu! Cezaevine dönmek için arka arkaya dilekçe verdiren, işte o kadın!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanması sonucunda yaşadıkları olaylarla sık sık gündem oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilat Polat'ın kaldığı Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’nde, neler yaşadıklarını anlattı.

Polat son olarak yaşadığı korkuyla gündeme geldi. Polat'ın, Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alındığı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç ise YouTube kanalında yayınladığı videoda, Dilan Polat’ın sene başında kaldığı Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’nde neler yaşadıklarını anlattı.10 gün korkudan uyuyamadıErdinç, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın, 10 gün boyunca hastanenin adli psikiyatr servisinde birlikte kaldığı kişiyi açıkladı.

Erdinç ayrıca, Polat’ın, Zonguldak Devrek ilçesinde annesini baltayla 116 parçayı anneannesini ise 6 parçaya ayıran sonra da pencereden sokağa atan Rabia Çataklı ile kaldığını söyledi.Koğuş arkadaşının davranışları yüzünden günlerce uykusuz kalan Dilan Polat’ın pijamasını da Çataklı’ya hediye ettiği aktarıldı.Yeniden Bakırköy'e sevk edilince şaşkına döndüYine Polat'ın, Çataklı korkusundan dolayı süreyi doldurmadan dilekçe vererek kendi isteği ile cezaevine döndüğü ve Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda yeniden Bakırköy’e sevk edilince büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.

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Son olarak yeniden Bakırköy’e gitmek istemeyen Polat’ın, cezaevi yönetimine dilekçe verdiği öğrenildi.

Dilan Polat'a kabus yaşatan caninin hikayesi kan dondurdu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Rabia Çataklı (31), uyuyan annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkuyu'yu (77) bıçakla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarı attı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı’nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Çataklı’nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi.Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi’ne götürülen Çataklı’nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.

Çataklı'ya olay öncesinde 5 sakinleştirici iğne yapıldığı belirtildi.Rabia Çataklı'nın bir gün önce annesi tarafından psikiyatri doktoruna götürüldüğü, doktorun ise Çataklı'nın acilen hastaneye yatırılması gerektiği bilgisini verdiği öğrenildi. Ancak anne Şeyda Çataklı "Kızıma deli derler" diyerek doktoru reddetti.

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