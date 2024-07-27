Siyasette yıldızı parlayan, Pendik siyasetinin önemli ismi Süleyman Tarık Balyalı'ya çok önemli görevler

CHP, Pendik siyasetinin önemli isimlerinden, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve 31 Mart yerel seçimlerinde Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı, partide çok önemli görevlere getirildi.

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Siyasette yıldızı parlayan, Pendik siyasetinin önemli ismi Süleyman Tarık Balyalı'ya çok önemli görevler

Cumhuriyet Halk partisi Pendik siyasetinin önemli isimlerinden biri olan siyasi kariyeri hep başarılarla dolu olan partisinin önemli kademelerinde yaptığı başarılı görevlerin ardından adından sıkça söz ettiren, 31 Mart yerel seçimlerinde Pendik Belediye Başkanı adayı olan ancak çok az bir farkla kaybeden Süleyman Tarık Balyalıy'a CHP Genel merkezinde önemli görevler verildi.

SİYASETTE YILDIZI PARLAYAN BALYALI'YA ÖNEMLİ GÖREVLER

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı ve yeni kurulacak Yerel Yönetimler Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

31 Mart yerel seçimlerinde partisinden İstanbul Pendik’te belediye başkan adayı olan eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevini duyurdu.

Pendik siyasetinin önemli ismi Süleyman Tarık Balyalı'ya çok önemli görevler

BALYALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

“Siyaset uzun soluklu bir mücadeledir derler. Ben de siyasi hayatımda bugün itibarıyla yeni bir göreve başlıyorum. Partimizin Sayın Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin görevlendirmesi ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in onaylarıyla CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve yeni kurulmakta olan Yerel Yönetimler Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirildim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e, Sayın Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’ye ve her zaman desteğini yanımda gördüğüm İBB ve TBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na güvenleri için çok teşekkür ediyorum.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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