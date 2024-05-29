Siyasette normalleşme süreci devam ediyor: CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in bir araya gelmesiyle Siyaset yeni bir sürece adım attı. Bu yeni dönemde, CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla buluşmasıyla normalleşme süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in bir araya gelmesiyle başlayan siyasette normalleşme dönemi devam ediyor. Bu kapsamda, CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler bakanlarla bir araya geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından siyasette normalleşme süreci devam ediyor.

Erdoğan ve Özel'in talimatıyla, CHP'nin gölge kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan bakanlarla bir araya gelmeye başladı.

İLK TEMAS ÇEVRE BAKANLIĞINDA

NTV'nin haberine göre, ilk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yaşandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i makamında ağırladı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün de eşlik ettiği görüşme bir buçuk saat sürdü.

Olumlu havada geçtiği belirtilen buluşmada, belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi.

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Görüşmede, Zeybek’in, belediyelerle ilgili sorunların yer aldığı bir dosyayı Bakan Özhaseki’ye ilettiği ve sorunların çözümü konusunda karşılıklı niyetlerin ortaya konulduğu öğrenildi.

İKİNCİ TEMAS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA

İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığında yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP’nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi.

Fidan’ın makamında gerçekleşen görüşmenin, verimli geçtiği kaydedildi.

Fidan, Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP’li Uzgel’in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'nın not ettiği belirtildi.

CHP’nin özellikle Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ve hükümetin dış politikasına ilişkin daha fazla bilgilendirilmek istediği de yine Uzgel tarafından Fidan’a iletildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde de süreceği vurgulanıyor.

Bu noktada CHP genel başkan yardımcılarılarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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