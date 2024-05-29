Sapanca Ülkü Ocakları karıştı! Çıkan olayda, Başkan silahla vuruldu!

Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanlığı binası önünde çıkan olayda, nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu Başkan Emirhan Kabalak, S.K. tarafından silahla vuruldu.

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Sapanca Ülkü Ocakları karıştı! Çıkan olayda, Başkan silahla vuruldu!

Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanlığı binası önünde çıkan olayda, nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu Başkan Emirhan Kabalak, S.K. tarafından silahla vuruldu.

Sakarya'da Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanı Emirhan Kabalak (28), tartıştığı S.K. (25) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde meydana geldi. Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanlığı binası önünde, Başkan Emirhan Kabalak ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sapanca Ülkü Ocakları karıştı! Çıkan olayda, Başkan silahla vuruldu!

Tartışmanın büyümesiyle S.K., belinden çıkardığı tabancayla Kabalak'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Kabalak'ın 2 ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Şüpheli kaçarken, Kabalak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Sapanca Ülkü Ocakları karıştı! Çıkan olayda, Başkan silahla vuruldu!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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