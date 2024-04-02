Şişli'deki gece kulübünde feci yangın! Yangında ölenlerin sayısı artıyor!

Şişli'de tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Daha sonra yapılan söndürme çalışmalarında yaralı sayısı 25'e yükseldiği açıklandı.

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Şişli'deki gece kulübünde feci yangın! Yangında ölenlerin sayısı artıyor!

Şişli'de tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Daha sonra yapılan söndürme çalışmalarında yaralı sayısı 25'e yükseldiği açıklandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiyecilerin çalışmaları sürdürülüyor.

Şişli'deki gece kulübünde feci yangın! Yangında ölenlerin sayısı artıyor!

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

Şişli'deki gece kulübünde feci yangın! Yangında ölenlerin sayısı artıyor!

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 25 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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